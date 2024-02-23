Політика

На польському кордоні через протести аграріїв заблоковані шість пунктів пропуску – Клименко

23 Лютого 2024 19:51
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кордон, польща, клименко
Клименко з урядовою делегацією / МВС України

На польському кордоні фактично заблоковані шість пунктів пропуску.

Як передає Укрінформ, про це міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив у Телеграмі.

«Сьогодні в складі урядової делегації на чолі з премʼєр-міністром Денисом Шмигалем взяв участь у виїзному засіданні для врегулювання ситуації. Бо коли українські водії тижнями не можуть перетнути кордон – це неадекватна ситуація у цивілізованому світі. Упродовж всього часу протестів я на прямому звʼязку з Міністром внутрішніх справ Польщі Марчіном Кєрвінським. На жаль, особисто зустрітися на кордоні сьогодні не вдалося», – зазначив Клименко.

Однак він висловив вдячність за оперативну реакцію польських правоохоронців на випадки порушення закону.

«Це болісна картина, коли українське збіжжя, зібране під обстрілами, мітингувальники висипають із вантажівок та вагонів», – зауважив Клименко.

За його словами, українські прикордонники цілодобово відстежують ситуацію на кордоні. Триває постійний обмін інформацією з польськими колегами.

«Працюємо над врегулюванням ситуації. Сподіваємося на діалог у рамках Плану взаємопорозуміння», – підкреслив Клименко.


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