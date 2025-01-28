На Покровському напрямку український екіпаж танка Leopard 2A4 розбив колону росіян (відео)

Український екіпаж танка Leopard 2A4 на Покровському напрямку знищив колону російської техніки.
Відео бою опублікувало оперативно-стратегічне угруповання військ “Хортиця”.
На кадрах видно, як ворожі бронемашини рухаються дорогою біля лісосмуги, коли потрапляють під вогонь танка 33 окремої механізованої бригади.
“Наш танк, маневруючи, бив прямою наводкою з-під прикриття будинків селища, до якого і намагався штурмом на бронемашинах прорватись противник”, – повідомили у “Хортиці”.
В деякі ББМ українські танкісти влучили по кілька разів, розтрощивши зрештою всю колону окупантів із десантом.