Політика

На початку війни росіяни хотіли захопити Зеленського та змусити записати відео про капітуляцію, – Times

27 Травня 2024 15:14
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війна, зеленський
Президент Володимир Зеленський в оточенні охоронців та високопосадовців, 14 листопада 2022 року / Фото: ОП

На початку повномасштабного вторгнення росіяни планували захопити президента Володимира Зеленського та змусити його записати відеозвернення про капітуляцію.

Про це повідомляє hromadske з посиланням на Times.

Таку інформацію українським правоохоронцям видав полковник Управління державної охорони України, затриманий за підозрою підготовки нападу на начальника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова.

У цій справі правоохоронці викрили мережу агентів 5-ї служби ФСБ рф, яка працює по Україні. До неї входили п’ять членів, зокрема двоє полковників УДО. За даними Times, це начальник одного з департаментів УДО Андрій Гук та полковник Олександр Деркач.

Як розповів співрозмовник видання в СБУ, протягом кількох місяців правоохоронці спостерігали за двома полковниками УДО та третім чоловіком — неназваним убивцею. Слідчі знали, що трійка планує вбити Буданова і стежить за головою СБУ Василем Малюком та за самим Зеленським. Фігурантів мали затримати водночас, щоб вони не попередили один одного та не втекли.

Один полковник був удома, у своїй київській квартирі, інший — гостював у друзів у Сумській області. Обоє були озброєні, тому, щоб уникнути небезпечної перестрілки, СБУ виманила їх, організувавши несподіваний виклик на роботу.

Як зазначається, обидвоє полковників зізналися під час затримання. Вони також розповіли про спробу росіян узяти Зеленського в заручники на самому початку великої війни.

У лютому 2022 року агент рф отримав завдання виявити лояльних до росії держохоронців і вбити лояльних до України, щоб взяти в заручники президента. Вони мали змусити Зеленського зробити відеозаяву про капітуляцію та про те, що немає причин воювати — інакше його вб’ють, розповів офіцер СБУ.

Як зазначається, під час хаосу перших днів вторгнення один із полковників зібрав інших охоронців президента та запропонував їм скласти зброю, заявивши: «Ми не Збройні сили, у нас немає особливого завдання захищати Україну, і мені не платять достатньо, щоб тут облаштувати Брестську фортецю».

Тоді його товариші по службі охорони відкинули ці коментарі як емоційну реакцію на вторгнення та проігнорували їх. А вже після його затримання коли вони зрозуміли, що той діяв за наказом ФСБ, «були шоковані».


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