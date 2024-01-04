На платформі е-Ветеран створили Єдину базу даних

На вебплатформі “е-Ветеран” створили Єдину базу знань – вона має на меті уніфікувати освітні послуги для ветеранів і членів їхніх родин.
Про це повідомили в Міністерстві у справах ветеранів України.
На ресурсі розміщена інформація про:
- професійну адаптацію;
- професійну підготовку;
- професійну перепідготовку;
- підвищення кваліфікації;
- працевлаштування.
Ці послуги реалізують у межах бюджетних програм Мінветеранів, Міносвіти, Мінекономіки та Державного центру зайнятості.
Також на ресурсі можна дізнатися про гарантії та пільги для учасників бойових дій, осіб з інвалідністю та членів їхніх сімей, а саме:
- повну або часткову оплату навчання за кошти державного та місцевих бюджетів;
- отримання ваучера на навчання (підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації);
- гранти для створення або розвитку ветеранського бізнесу.