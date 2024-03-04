Політика

На півночі Європи стартували навчання НАТО Nordic Response-2024

4 Березня 2024 11:48
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Морські піхотинці США під час навчань Cold Response-2022, Норвегія / Фото: AP

Сьогодні, 4 березня, у північних регіонах Фінляндії, Норвегії та Швеції розпочинаються навчання НАТО Nordic Response-2024 (“Північна відповідь”), в яких візьмуть участь понад 20 тисяч солдатів з 13 країн. Спільні навчання будуть зосереджені на обороні та захисті Скандинавського регіону.

Про це повідомляє Associated Press.

Зазначається, що у навчаннях, які триватимуть до 15 березня, беруть участь Бельгія, Велика Британія, Канада, Данія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Італія, Нідерланди, Норвегія, Іспанія, Швеція і Сполучені Штати.

Фінляндія вперше візьме участь у навчаннях як повноправний член Альянсу. За словами фінських військових, у Nordic Response-2024 беруть участь понад 4 тисяч фінських солдатів.

Близько половини військ, що беруть участь у навчаннях, тренуватиметься на суші. Решта тренуватиметься на морі за участю понад 50 підводних човнів, фрегатів, корветів, авіаносців і різних десантних суден, а також у повітрі за участю понад 100 винищувачів, транспортних літаків, літаків морської розвідки та гелікоптерів.

Протягом багатьох років навчання Альянсу, які проводяться раз у два роки в арктичних районах на півночі Норвегії, мали назву Cold Response (“Холодна відповідь”). Проте завдяки розширенню НАТО за рахунок Фінляндії, а згодом і Швеції, навчання розширені до Nordic Response (“Північна відповідь”).


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