Суспільство

На півночі Італії вибухнув танкер тіньового флоту РФ
18 Лютого 2025 08:13
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Танкер SeaJewel / Фото: IVG
Танкер SeaJewel / Фото: IVG

У ніч проти 15 лютого біля узбережжя італійської Савони вибухами був пошкоджений нафтовий танкер SeaJewel, що стоїть на якорі за кілька кілометрів від берега.

Судно отримало пробоїну нижче ватерлінії, однак витоку нафти вдалося уникнути, повідомляє IVG.

Причина вибухів залишається невідомою. Попередньо розглядаються версії як технічної несправності під час вивантаження нафти, так і можливого підриву вибуховими пристроями. Зокрема, екіпаж повідомив про два гучні удари, а характер пошкоджень свідчить про ймовірну зовнішню детонацію.

Танкер SeaJewel, що ходить під мальтійським прапором, прибув до Італії з Алжиру. Видання Euractiv згадує його серед суден, які продовжують транспортувати російську нафту до Європи всупереч санкціям.


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