На півдні стартували навчання на випадок вибуху на ЗАЕС

В Україні 29 червня стартували навчання на випадок підриву Запорізької АЕС.

Про це повідомляє ТСН, коментуючи начальника управління внутрішньої політики Запорізької ОВА Володимира Марчука.

Сьогодні про старт навчань офіційно повідомила влада Херсонської та Запорізької областей.

“О 5.00 ранку була тривога. По тривозі, протягом години, терміново зібралась відповідна комісія, були прийняті управлінські рішення. Після цього побігли виконувати те, що потрібно. Потім комісія відпрацьовула алгоритм на місцях – там, де пункти деконтомінації (знезараження), там, куди привозять людей в рамках навчань”, – заявив Марчук/

За словами Марчука, учасники навчань були одягнені в спеціальні костюми. “Все робиться так, наче аварія відбулась”, – уточнив він.

Також він додав: “Це стосується 50-ти кілометрової зони. До неї входить частина міста Запоріжжя і три громади, які знаходяться на правому березі. Дві громади – повністю, це Біленьківська та Долинська. Одна громада – частково. Йдеться про Широківську та відповідно, міську Запорізьку”.

За оцінками посадовців, в навчаннях задіяні декілька тисяч представників оперативних служб.

“Всі служби, комунальні підприємства, заклади, транспортники, медики. Серед населення паніки немає. Ми все зробили, щоб заспокоїти населення та повідомити про навчання, про те, що не варто панікувати. Навчання продовжаться згідно графіка”, – уточнив Марчук.