На Півдні наші війська просунулися на різних ділянках від двох до кілька десятків кілометрів – Гуменюк

Українські військові ведуть успішний контрнаступ не тільки в Харківській області, а і на півдні України.

Про це заявила керівник Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України Наталії Гуменюк під час телемарафону.

“Є просування наших військ по лінії південного фронту на різних ділянках від двох до кілька десятків кілометрів”, – розповіла вона.

За словами Гуменюк, за минулу добу ЗСУ знищили понад 70 окупантів, 9 танків, 2 гаубиці, якими вони гатили по Нікопольському району, що зробили цієї ночі знову. Також росіяни били із С-300 та по Миколаєву.

“Не маючи успіхів на суходолі, вони намагаються таким чином помститися тим районам, які їм не досяжні”, – додала представник Міноборони.