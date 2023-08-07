На півдні Австрії повені: є загиблий

У південних регіонах Австрії протягом трьох днів продовжуються сильні зливи, що спричинили повені. У Каринтії загинула людина.

Про це повідомляє австрійський суспільний мовник ORF.

Зазначається, що чоловік впав з велосипеда в річку. Водолази та пожежники негайно розпочали рятувальну операцію, однак реанімувати потерпілого не вдалося.

“У Каринтії повінь забрала одне життя. Наші думки з родичами загиблої людини. Будь ласка, бережіть себе і своїх близьких”, — написав у Twitter канцлер Австрії Карл Негаммер.

Водночас австрійське агенство APA із посиланням на геологів та Службу з ліквідації стихійних лих пише, що ситуація на півдні Австрії лишається нестабільною, є небезпека нових опадів та зсувів.

У Каринтії та Штирії наразі чергують по 2,5 тисячі пожежників. Екстренні служби закликають серйозно ставитися до попереджень цивільної оборони.

Раніше внаслідок сильних злив повені накрили північ, північний захід та частину центральної Словенії. Загинуло четверо людей, зокрема жінка в районі міста Камнік, а також двоє голландських альпіністів, що померли від ударів блискавки в горах в районі Краня.