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На південь України летять”шахеди”

21 Березня 2023 21:21
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дрони, атаки ворога

Ввечері 21 березня в Одесі прогриміли вибухи, місцеві чули характерні звуки іранських дронів.

Про це повідомляє UA.NEWS з посиланням на місцеві Telegram-канали.

На момент вибухів у місті та області оголошували повітряну тривогу.

Речник Одеської ОВА Сергій Братчук закликав громадян не перешкоджати роботі ППО.

«Закликаю виконувати ті правила, які ви зобов’язані виконувати під час повітряної тривоги. Не заважаємо працювати ЗСУ. Усі повідомлення – лише з офіційних джерел. Звичайно, молимось у наші сили протиповітряної оборони», – заявив Братчук.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак також закликав не ігнорувати тривогу.


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