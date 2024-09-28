На підльоті до Києва і у самому місті збито півтора десятка “шахедів”

Сьогодні Київ пережив десяту повітряну атаку з початку місяця. На столицю баражуючі боєприпаси заходили кількома хвилями, повідомляє Київська МВА.

“Приблизно півтора десятка російських ударних дронів, які загрожували Києву, були знищені силами та засобами ППО на підступах та на території столиці”, – йдеться у повідомленні.

Попередньо, зафіксовано падіння уламків в Оболонському районі столиці внаслідок чого було пошкоджено нежитлове приміщення. Інформація щодо постраждалих не надходила.

Повітряна тривога у столиці тривала близько трьох години.