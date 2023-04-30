Економіка

На підготовку до опалювального сезону Україні потрібно $3,4 млрд, – Міненерго

30 Квітня 2023 16:59
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опалювальний сезон, підготовка

Україні необхідно 3,4 млрд доларів для підготовки до наступного опалювального сезону, зокрема для закупівлі необхідних ресурсів та відновлення генерації.  

Про це розповів заступник міністра енергетики Фарід Сафаров в ефірі телемарафону “Єдині новини”.

Заступник міністра зазначив, що відповідні розрахунки необхідних коштів для підготовки до наступного опалювального сезону були зроблені спільно зі Світовим банком. 

“На цю мить для підготовки до опалювального сезону 2023/2024 необхідно приблизно 3,4 млрд доларів, з яких 1,2 млрд має піти на закупівлі певного типу ресурсів. 

Решта суми – це те, що необхідно, щоб відновити, по-перше, лінії систем передачі, це лінії Укренерго, лінії систем розподілу електроенергії, здебільшого це обленерго, і для відбудови генераційних потужностей. Це ми кажемо про теплову генерацію та зелену генерацію і гідроакумулюючі та гідростанції. Це приблизно 2,1 млрд доларів”, – заявив Сафаров.

Заступник міністра підкреслив, що ці кошти необхідні тільки для того, щоб підготуватися до опалювального сезону. Натомість сума, яка необхідна для  відновлення енергетики,  є набагато більшою.


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