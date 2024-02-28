Економіка

На переговорах із Польщею опція закриття кордону не згадувалась, – Мінекономіки

28 Лютого 2024 18:54
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польща, кордон
Польські протестувальники / Фото: Getty Images

Українська та польська сторони провели переговори про можливість розблокувати кордон і врахувати інтереси фермерів. За всі чотири години зустрічі опція закриття кордону не згадувалася.

Про це повідомив заступник міністра економіки Тарас Качка у Facebook.

За його словами, українська сторона провела чотиригодинні переговори з міністрами розвитку і технології Польщі Кшиштофом Гетьманем і сільським господарством Чеславом Шекерським.

«Одна з найбільш насичених та інтенсивних зустрічей за моє професійне життя. Ми змогли знайти спільну мову і працюємо над конструктивним рішенням, як розблокувати кордон і врахувати інтереси фермерів Польщі та України. Це не просто, але може бути», — сказав він.

Качка підкреслив, що за всі чотири години переговорів «опція закриття кордону не згадувалася».

«Як досить чітко сказав прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск — це було б дуже болючим рішенням для наших економік. Припинити навіть на день торгівлю, яка в річних параметрах становить 11,7 млрд доларів (а за польською статистикою навіть більше) — це надто болісно. Не кажучи вже про транзит, який життєво важливий для України», — сказав він.

Заступник міністра додав, що конструктивне рішення можливе.


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