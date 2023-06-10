На окупованих територіях місцеві почали зривати та нищити російські прапори

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Люди на тимчасово окупованих територіях приєднуються до акції руху громадського спротиву «Жовта стрічка».

Активісти «Жовтої стрічки» оголосили про старт акції «Пали російське». Перші фото та відео знищення російських триколорів вже з’являються в мережі. Зокрема активістки руху «Зла мавка» опублікували відео спалення російського прапора.

«12 червня рашисти хочуть відсвяткувати «день росії» в наших з вами українських містах. «Зла Мавка» приєднується до інших активістів на окупованих територіях та підтримує акцію «ПАЛИ РОСІЙСЬКЕ!». Знищуйте російську символіку будь-якими способами! Разом відчистити наші міста», – написали активістки.