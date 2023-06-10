Політика

На окупованих територіях місцеві почали зривати та нищити російські прапори

10 Червня 2023 18:03
63
читать на русском →
росія, прапор, окуповані території

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Люди на тимчасово окупованих територіях приєднуються до акції руху громадського спротиву «Жовта стрічка».

Активісти «Жовтої стрічки» оголосили про старт акції «Пали російське». Перші фото та відео знищення російських триколорів вже з’являються в мережі. Зокрема активістки руху «Зла мавка» опублікували відео спалення російського прапора.

«12 червня рашисти хочуть відсвяткувати «день росії» в наших з вами українських містах. «Зла Мавка» приєднується до інших активістів на окупованих територіях та підтримує акцію «ПАЛИ РОСІЙСЬКЕ!». Знищуйте російську символіку будь-якими способами! Разом відчистити наші міста», – написали активістки.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
10 Червня 2023 09:34
153

Ворог вкотре вдарив по Харківщині: є загиблий і поранені
10 Червня 2023 19:51
23

У Кабміні назвали суму збитків від підриву Росією Каховської ГЕС
10 Червня 2023 19:14
14

Бельгія виділила Україні 1,5 млн євро для подолання наслідків катастрофи на Каховській ГЕС
10 Червня 2023 17:27
44

Шведський гігант “Essity” припиняє діяльність у Росії
10 Червня 2023 15:37
53

Енергоатом переводить блок №5 Запорізької АЕС у стан «холодного зупину»
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Первый, кто виноват в новокаховской трагедии, — Байден
Александр КИРШ

Маленьким ангелам
Юрій ЛУЦЕНКО

Капітуляція рашистських окупантів на Південному фронті
Александр КИРШ

В семье не без Орбана — так что надо суперНАТО
Александр КИРШ

“Убей его!”
Віталій ПОРТНИКОВ

Не смотрите вверх, там дроны
усі думки