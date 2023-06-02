На окупованій території Запорізької області ліквідовано чотирьох колаборантів

Мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що у захопленій РФ Михайлівці Запорізької області підірвано авто з чотирма «шанувальниками Кремля».

«За попередньою інформацією, серед них був і бізнесмен місцевого розливу Давидюк – власник кафе «Гетьман», який гостинно годував окупантів», – написав Федоров.

Вибух у Михайлівці підтвердив і представник призначеної РФ «влади» Запорізької області Володимир Рогов.

За його словами, підірвано автомобіль підприємця, власник загинув на місці.

Також він підтвердив, що разом із загиблим у машині перебували ще троє людей, про їхній стан поки невідомо.

Подробиці підриву колобка з Михайлівки.



Партизани присмажили колаборанта Давидюка, якого російські ЗМІ охрестили Гидоводюком.



Разом із ним на концерт до Кобзона вирушили 3 окупанти.



Відомо, що Давидюк – власник генделику «Гетьман», де збирались офіцери фсб і колаборанти, а… pic.twitter.com/Rw5hwfnpSV — Оперативний ЗСУ (@operativno_ZSU) June 2, 2023