Суспільство

На окупованій території Запорізької області ліквідовано чотирьох колаборантів

2 Червня 2023 22:04
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Запорізька область, колаборант

Мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що у захопленій РФ Михайлівці Запорізької області підірвано авто з чотирма «шанувальниками Кремля».

«За попередньою інформацією, серед них був і бізнесмен місцевого розливу Давидюк – власник кафе «Гетьман», який гостинно годував окупантів», – написав Федоров.

Вибух у Михайлівці підтвердив і представник призначеної РФ «влади» Запорізької області Володимир Рогов.

За його словами, підірвано автомобіль підприємця, власник загинув на місці.

Також він підтвердив, що разом із загиблим у машині перебували ще троє людей, про їхній стан поки невідомо.


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