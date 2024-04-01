Суспільство

На одному з найбільших машинобудівних підприємств РФ “Уралмаш” сталась масштабна пожежа

1 Квітня 2024 13:45
читать на русском →
пожежа
Пожежа на заводі / Рос. ЗМІ

1 квітня, у Єкатеринбурзі сталась пожежа на заводі “Уралмаш”. Внаслідок загоряння сталось обвалення даху в одному з цехів підприємства.

Про це пише російське агентство “РИА Новости”.

За даними міністерства надзвичайних ситуацій РФ, площа пожежі становить 4000 квадратних метрів. Постраждалих унаслідок загоряння начебто немає.

Як кажуть очевидці, на “Уралмаші” спочатку щось вибухнуло, а потім повалив чорний дим.

У російських Telegram-каналах зазначають, що горить цех №57, де розміщувалось близько 500 літрів лаку.

Про причину займання та постраждалих поки не повідомляється. Російська влада офіційних коментарів поки не дала.

 “Уралмаш” – одне із найбільших підприємств у Росії з виробництва обладнання для металургії, гірничодобувної промисловості, промисловості будівельних матеріалів та енергетики. На заводі виробляють, зокрема, екскаватори, бурове обладнання, конусні дробарки, стрижневі та шарові млини тощо.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

ТОП-новини
1 Квітня 2024 15:26

Зеленський провів тривалу нараду з військовими та урядовцями

1 Квітня 2024 17:39

Росія суттєво зменшує морський експорт дизеля через атаки на НПЗ, – Bloomberg
1 Квітня 2024 16:52

Загибель помічника Залужного: судитимуть офіцера, який подарував гранати
1 Квітня 2024 13:45

На одному з найбільших машинобудівних підприємств РФ “Уралмаш” сталась масштабна пожежа
1 Квітня 2024 13:29

На відбудову Харкова потрібно 10 мільярдів доларів – Терехов

Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

Живите сегодня, сейчас

Сергій ПРИТУЛА

Ми ще далекі від ідеальної взаємодії держава-бізнес-волонтери

Максим ЖОРІН

КАБи зараз одна з найбільших проблем для фронту

Віталій ПОРТНИКОВ

Макрон збирається відправити війська в Одесу?

Ігор ЧЕРНЯК

Поки з армії не почнуть повертатися, туди знову не почнуть йти

Юрій ЛУЦЕНКО

Війна в стилі вуду

усі думки