На одному з найбільших машинобудівних підприємств РФ “Уралмаш” сталась масштабна пожежа

1 квітня, у Єкатеринбурзі сталась пожежа на заводі “Уралмаш”. Внаслідок загоряння сталось обвалення даху в одному з цехів підприємства.

Про це пише російське агентство “РИА Новости”.

За даними міністерства надзвичайних ситуацій РФ, площа пожежі становить 4000 квадратних метрів. Постраждалих унаслідок загоряння начебто немає.

Як кажуть очевидці, на “Уралмаші” спочатку щось вибухнуло, а потім повалив чорний дим.

У російських Telegram-каналах зазначають, що горить цех №57, де розміщувалось близько 500 літрів лаку.

Про причину займання та постраждалих поки не повідомляється. Російська влада офіційних коментарів поки не дала.

“Уралмаш” – одне із найбільших підприємств у Росії з виробництва обладнання для металургії, гірничодобувної промисловості, промисловості будівельних матеріалів та енергетики. На заводі виробляють, зокрема, екскаватори, бурове обладнання, конусні дробарки, стрижневі та шарові млини тощо.