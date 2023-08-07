Суспільство

На Одещині збираються відкривати пляжний сезон

7 Серпня 2023 19:25
читать на русском →
одеса, пляж

Одеська ОВА розпорядилася до 10 серпня підготувати пляжі для відкриття пляжного сезону.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер в Telegram.

“Станом на сьогодні констатуємо, що якість води у Чорному морі стабілізувалася та відповідає всім санітарним нормам.

Підписав розпорядження щодо підготовки доступу людей на пляжі.

… До 17:00 10 серпня Одеська, Білгород-Дністровська та Ізмаїльська РВА мають провести відповідну підготовку пляжів та подати акти про готовність до Одеської ОВА. Ті, хто не встигнуть, можуть подати пізніше.

Але закликаю всіх укластися в строки, щоб уже цими вихідними Одещина могла зустрічати туристів. За прогнозом буде до +30, тож чекаємо всіх на наші найкращі в світі пляжі”. 

Він уточнив, що пляжі мають бути обладнані захисними сітками, що унеможливлюють потрапляння мін, спостережно-рятувальними постами, буями, засобами гучного мовлення та наявними поблизу укриттями


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
7 Серпня 2023 20:53

Окупанти обстріляли Покровськ: є влучання у багатоповерхівку
7 Серпня 2023 20:29

На Запоріжжі збили ударний гвинтокрил окупантів
7 Серпня 2023 18:47

Камишін заявив, що Україна налагодить випуск снарядів калібру 155-мм до кінця року
7 Серпня 2023 16:00

Німеччина відмовилась передавати Україні Taurus
7 Серпня 2023 15:33

Росіяни застосували на півдні хімічні боєприпаси, заборонені Конвенцією
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Поддержка помощи Украине американцами несколько снизилась
Павло КАЗАРІН

Війна – це час дорослих
Александр КИРШ

«КТО КОМУ БОЛЬШЕ ДОЛЖЕН»??? И ЭТО — СЕГОДНЯ??? СЕЙЧАС??? ВЫ ТАМ С УМА ВСЕ СОШЛИ???
Александр КИРШ

Запад внезапно призвал Украину провести выборы в ВР и заявить свои права на русский язык
Віталій ЧЕПИНОГА

Правила Нації
Александр КИРШ

Хлев или Цивилизация: какая может быть многовекторность?
усі думки