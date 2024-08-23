Кримінал

На Одещині викрили схему ухилення від мобілізації, яку організували посадовці Міграційної служби
23 Серпня 2024 16:42
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Правоохоронці ліквідувала масштабну схему ухилення від мобілізації в Одеській області. 

Як повідомляє СБУ, у ходу розслідування затримали очільника місцевого райвідділу ДМС і двох його підлеглих, а також посадовця регіонального підрозділу Центру надання адмінпослуг.

За даними слідства, фігуранти отримували гроші від чоловіків призовного віку, які перебувають за межами України і намагаються “віддалено” оформити закордонні паспорти. Така “схема” дозволяла військовозобов’язаним чоловікам не повертатися в Україну, не ставати на облік і не оновлювати свої дані у ТЦК та СП.

“Організатори оборудки виготовляли для ухилянтів закордонні паспорти із грубим порушенням процедури: без фізичної присутності клієнтів у відповідних держустановах. Для оформлення документів посадовці ДМС знімали свої відбитки пальців, а фотознімок робили із дистанційно надісланої світлини”, – йдеться у повідомленні.

Вартість таких послуг становила від 500 до 2,5 тисяч доларів. Під час 57 обшуків за місцями роботи і проживання підозрюваних слідчі вилучили понад 300 тисяч доларів та більше ніж 60 тисяч євро.

Зловмисникам загрожує до восьми років позбавлення волі.

На Одещині ліквідували схему для ухилянтів, яку організували посадовці Міграційної служби / Фото: СБУ

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