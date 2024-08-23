На Одещині викрили схему ухилення від мобілізації, яку організували посадовці Міграційної служби

Правоохоронці ліквідувала масштабну схему ухилення від мобілізації в Одеській області.

Як повідомляє СБУ, у ходу розслідування затримали очільника місцевого райвідділу ДМС і двох його підлеглих, а також посадовця регіонального підрозділу Центру надання адмінпослуг.

За даними слідства, фігуранти отримували гроші від чоловіків призовного віку, які перебувають за межами України і намагаються “віддалено” оформити закордонні паспорти. Така “схема” дозволяла військовозобов’язаним чоловікам не повертатися в Україну, не ставати на облік і не оновлювати свої дані у ТЦК та СП.

“Організатори оборудки виготовляли для ухилянтів закордонні паспорти із грубим порушенням процедури: без фізичної присутності клієнтів у відповідних держустановах. Для оформлення документів посадовці ДМС знімали свої відбитки пальців, а фотознімок робили із дистанційно надісланої світлини”, – йдеться у повідомленні.

Вартість таких послуг становила від 500 до 2,5 тисяч доларів. Під час 57 обшуків за місцями роботи і проживання підозрюваних слідчі вилучили понад 300 тисяч доларів та більше ніж 60 тисяч євро.

Зловмисникам загрожує до восьми років позбавлення волі.