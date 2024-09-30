На Одещині викрили працівника ТЦК, який співпрацював з окупантами

В Одеській області викрили військового, який працював у одному з Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки і співпрацював з окупантами.

Про це інформує пресслужба Офісу генерального прокурора.

Згідно з даними слідства, підозрюваний у 2022 році займав посаду інспектора в Дар’ївській виправній колонії №10. Після тимчасової окупації частини Херсонщини він перейшов на бік ворога, влаштувавшись на таку ж посаду в колонії, що підпорядковувалася окупантам, і працював там до звільнення території українськими військовими.

Після деокупації цей чоловік мобілізувався та влаштувався на роботу в один із ТЦК Одещини. Йому висунули підозру за колабораційну діяльність (ч. 7 ст. 111-1 КК України), наразі йому обрано запобіжний захід.

Досудове розслідування продовжується.