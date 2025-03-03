На Одещині викрили посадовця, який переправляв чоловіків до Молдови

На Одещині викрили посадовця, який організував схему нелегального переправлення військовозобов’язаних чоловіків до Молдови.
Як повідомили в ДБР, начальник відділення інспекторів налагодив канал перетину кордону поза пунктами пропуску та залучив до цього підлеглого. Той через месенджери шукав охочих виїхати з країни. Посадовець координував процес, вказуючи місце та час переходу. Вартість “послуги” становила від 6 до 10 тисяч доларів США.
Щотижня за такою схемою незаконно виїжджало до п’яти осіб. Щоб уникнути викриття, зловмисник навіть намагався підкупити іншого правоохоронця.
Його затримали під час отримання грошей від чергового “клієнта”. Встановлюються інші причетні до схеми особи.
Посадовцю повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369 КК України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі). Йому загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.