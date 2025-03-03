Кримінал

На Одещині викрили посадовця, який переправляв чоловіків до Молдови
3 Березня 2025 13:14
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На Одещині викрили посадовця, який організував схему нелегального переправлення військовозобов’язаних чоловіків до Молдови.

Як повідомили в ДБР, начальник відділення інспекторів налагодив канал перетину кордону поза пунктами пропуску та залучив до цього підлеглого. Той через месенджери шукав охочих виїхати з країни. Посадовець координував процес, вказуючи місце та час переходу. Вартість “послуги” становила від 6 до 10 тисяч доларів США.

Щотижня за такою схемою незаконно виїжджало до п’яти осіб. Щоб уникнути викриття, зловмисник навіть намагався підкупити іншого правоохоронця.

Затримання підозрюваного у переправці нелегалів / Фото: ДБР

Його затримали під час отримання грошей від чергового “клієнта”. Встановлюються інші причетні до схеми особи.

Посадовцю повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369 КК України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі). Йому загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.


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