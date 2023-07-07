Суспільство

На Одещині внаслідок отруєння алкоголем померло 4 людини 

7 Липня 2023 12:01
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одеса, алкоголь, загиблі

Внаслідок отруєння сурогатним алкоголем на Одещині четверо людей загинули, семеро перебувають у лікарні у важкому стані.

Про це повідомила  пресслужба поліції Одеської області.

5 липня у селі Старостине один за одним госпіталізували місцевих жителів, яким стало зле після вживання горілки кустарного виробництва з тамтешнього магазину. Троє людей у лікарні померли. Смерть ще одного чоловіка медики констатували за місцем його проживання. Попередня причина смерті – токсична дія та отруєння хімічними речовинами. Семеро людей наразі залишаються у критичному стані.

Жінку, яка реалізувала сурогатний алкоголь, правоохоронці затримали за підозрою у реалізації незаконно виготовлених спиртовмісних речовин, що призвело до смерті людей.


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