На Одещині внаслідок отруєння алкоголем померло 4 людини 

Внаслідок отруєння сурогатним алкоголем на Одещині четверо людей загинули, семеро перебувають у лікарні у важкому стані.

Про це повідомила пресслужба поліції Одеської області.

5 липня у селі Старостине один за одним госпіталізували місцевих жителів, яким стало зле після вживання горілки кустарного виробництва з тамтешнього магазину. Троє людей у лікарні померли. Смерть ще одного чоловіка медики констатували за місцем його проживання. Попередня причина смерті – токсична дія та отруєння хімічними речовинами. Семеро людей наразі залишаються у критичному стані.

Жінку, яка реалізувала сурогатний алкоголь, правоохоронці затримали за підозрою у реалізації незаконно виготовлених спиртовмісних речовин, що призвело до смерті людей.