На Одещині військовий медик вимагав 2000 доларів за довідку про “обмежену придатність”

На Одещині поліцейські затримали начальника одного з відділень військової клініки, який вимагав 2000 доларів від військовослужбовця за сприяння у підготовці документів для визнання його обмежено придатним до служби.

Про це повідомили у поліції Одеської області.

Лікаря з Одеси спіймали на хабарі від військовослужбовця за фальсифікацію медичних документів / Фото: Нацполіція

За даними слідства, начальник відділення невідкладної хірургії однієї з військових клінік вимагав від матроса грошову винагороду за допомогу у підготовці медичної документації. Ці документи мали стати підставою для висновку військово-лікарської комісії про обмежену придатність до проходження служби, що дозволило б військовому перейти на тилові посади — у підрозділи забезпечення, логістики, зв’язку чи охорони.

Спочатку медик вимагав 10 000 доларів, але згодом погодився на 2000 доларів хабара. Поліцейські затримали його безпосередньо після одержання коштів. Гроші вилучено як речові докази.

Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України — вимагання та одержання службовою особою неправомірної вигоди з використанням службового становища.

Підозрюваному загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади строком до трьох років.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 605 600 гривень.

Операцію провели слідчі Нацполіції спільно з Департаментом військової контррозвідки СБУ під процесуальним керівництвом прокуратури.