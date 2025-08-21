На Одещині військовозобов’язаний викрав машину ТЦК

В Одеській області 43-річний чоловік викрав службовий автомобіль ТЦК та СП з особистими документами водія. Поліція розшукала зловмисника.

Про це повідомили в ГУНП в Одеській області.

Реклама

Реклама

За даними слідства, 43-річний громадянин сів до службового автомобіля і, не зважаючи на водія, який стояв поряд і мав везти пасажира на обстеження до ВЛК, раптово перескочив на переднє сидіння та поїхав геть.

Автівку зловмисник покинув на околиці населеного пункту, а сам пішов додому, прихопивши з салону сумку водія з особистими документами.

“Співробітники територіального підрозділу поліції розшукали правопорушника та вилучили в нього викрадене. Чоловік зізнався, що не готувався до злочину, а вчинив його спонтанно”, — йдеться в повідомленні.

Затриманому повідомили про підозру в незаконному заволодінні транспортним засобом, паспортом та іншими важливими особистими документами. Згідно з санкціями ч. 1 ст. 289 та ч. 3 ст. 357 Кримінального кодексу України, максимальне покарання за ці правопорушення — до пʼяти років позбавлення волі.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.