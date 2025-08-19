На Одещині п’яний водій Lexus влаштував смертельну ДТП

Сьогодні вранці, 19 серпня, у Подільському районі Одеської області нетверезий водій влаштував ДТП. Одна людина загинула, троє зазнали травм.

Про це повідомили в ГУНП в Одеській області.

Попередньо встановлено, що 41-річний водій автомобіля Lexus GS 300, рухаючись селом, не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини та врізався у дерево, в результаті чого сталося перекидання легковика.

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув 45-річний пасажир. Водія та ще двох пасажирів — 46-річну жінку й 44-річного чоловіка — з різними тілесними ушкодженнями доправили до лікарні.

“Керманича перевірили на стан сп’яніння, він був п’яний”, — зазначили в поліції.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого.

У рамках провадження призначено низку судових експертиз, транспортний засіб поміщено на арештмайданчик.