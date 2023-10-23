Кримінал

На Одещині депутат покінчив життя самогубством

23 Жовтня 2023 12:57
читать на русском →
одеса, прокуратура

Депутат Шабовської сільської громади Одеської області Василь Тимофєєв застрелився у своєму будинку.

Про це повідомляє “Думская” з посиланням на джерела, пресслужба прокуратури Одеської області.

За даними місцевих журналістів, представник партії “Довіряй ділам” залишив передсмертну записку, в якій він просить нікого не звинувачувати в тому, що сталося.

Повідомляють, що Тимофєєв вистрілив собі в голову зі стартового (можливо переробленого) пістолета.

В прокуратурі Одещини підтвердили факт смерті депутата, зазначивши, що за цим фактом правоохоронцями вiдкрито кримiнальне провадження за ч.1 ст.115 КК України (самогубство).


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
23 Жовтня 2023 17:24

Зеленський провів важливе засідання Ставки
23 Жовтня 2023 16:43

Заочки не буде: Уряд підтримав зміни у вищій освіті
23 Жовтня 2023 15:18

Західні ЗМІ пишуть, що до вбивства Дугіної причетна СБУ
23 Жовтня 2023 14:53

У Харкові стартує опалювальний сезон
23 Жовтня 2023 13:55

Україна отримала черговий транш у розмірі 1,5 млрд євро від Євросоюзу – Шмигаль
Останні новини
усі новини

Думки

Юрій ЛУЦЕНКО

Напад рос-іранських терористів на Ізраіль нарешті припиняє страусину політику розніженого Заходу
Юрий САПРОНОВ

Не звали. Как волонтера
Віталій ПОРТНИКОВ

ЗСУ вдарили “атакамсами”
Олексій АРЕСТОВИЧ

SANTA MARIA COREDEMPTOR
Юрій БУТУСОВ

Почалась дуже важка битва за Авдіївку
Дмитро ЯРОШ

Бажаю Ізраїлю перемоги
усі думки