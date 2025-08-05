        Кримінал

        На Одещині чоловік облив знайому бензином та підпалив

        Галина Шподарева
        5 Серпня 2025 15:20
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        Затриманий за підозрою у замаху на вбивство / Фото: ГУНП в Одеській області
        Затриманий за підозрою у замаху на вбивство / Фото: ГУНП в Одеській області

        В Одеській області чоловік облив жінку бензином і підпалив. У постраждалої — 20% опіків тіла. Нападнику інкримінують замах на вбивство.

        Про це повідомили в ГУНП в Одеській області.

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        Днями до поліції надійшло повідомлення від медиків про госпіталізацію 39-річної жительки Роздільнянського району з опіками близько 20 % тіла. У ході досудового розслідування слідчі встановили, що жінка перебувала у 36-річного знайомого в одному з сіл Вигодянської громади Одеського району.

        “Під час розпивання алкогольних напоїв між ними виник конфлікт, у ході якого чоловік облив гостю бензином, що був під столом у баку для мотокоси, та підпалив сірником”, — розповіли в поліції.

        Потерпіла вибігла з будинку, де місцеві жителі допомогли загасити вогонь та викликали медиків. Жінку госпіталізували.

        Поліцейські вилучили з місця події низку речових доказів, які скерували на експертизу. Зловмисника затримали, йому повідомлено про підозру в замаху на умисне вбивство. Згідно із санкцією частини 1 статті 115 Кримінального кодексу України, йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

        Затриманий та речові докази на місці злочину / Фото: ГУНП в Одеській області

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