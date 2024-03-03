Політика

На Новопавлівському напрямку видбито 27 штурмів противника – Генштаб

3 Березня 2024 19:38
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генштаб
Військова техніка на дорозі на заході сонця поблизу н.п. Часів Яр, де тривають бої між українськими та російськими військами, 24 лютого 2024 року / Фото Anadolu via Getty Images

Протягом доби ворог завдав 5 ракетних та 44 авіаційних ударів, здійснив 54 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Загалом відбулося 68 бойових зіткнень.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштаба ЗСУ.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

  • На Куп’янському напрямку ворог 9 разів атакував позиції наших захисників в районах населених пунктів Синьківка та Табаївка Харківської області.
  • На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 3 атаки противника в районах населених пунктів Терни та Верхньокам’янське Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ.
  • На Бахмутському напрямку силами оборони відбито 4 атаки противника в районах населених пунктів Богданівка, Іванівське та Андріївка Донецької області, де ворог намагався покращити своє тактичне положення.
  • На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 18 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області.
  • На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де, за підтримки авіації, ворог 27 разів намагався прорвати оборону наших військ.
  • На Оріхівському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.
  • На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

Протягом доби авіація сил оборони завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу противника.


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