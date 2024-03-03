На Новопавлівському напрямку видбито 27 штурмів противника – Генштаб

Протягом доби ворог завдав 5 ракетних та 44 авіаційних ударів, здійснив 54 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
Загалом відбулося 68 бойових зіткнень.
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштаба ЗСУ.
Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.
- На Куп’янському напрямку ворог 9 разів атакував позиції наших захисників в районах населених пунктів Синьківка та Табаївка Харківської області.
- На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 3 атаки противника в районах населених пунктів Терни та Верхньокам’янське Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ.
- На Бахмутському напрямку силами оборони відбито 4 атаки противника в районах населених пунктів Богданівка, Іванівське та Андріївка Донецької області, де ворог намагався покращити своє тактичне положення.
- На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 18 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області.
- На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де, за підтримки авіації, ворог 27 разів намагався прорвати оборону наших військ.
- На Оріхівському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.
- На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Ворог наступальних (штурмових) дій не вів.
Протягом доби авіація сил оборони завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу противника.