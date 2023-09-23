На навчаннях НАТО вперше відпрацьовано дії щодо статті про колективну безпеку

Під час військово-морських навчань НАТО, що проводилися у прибережних районах Латвії та Естонії, відпрацьовувався сценарій 5-ї статті Північноатлантичного договору, згідно з якою напад на члена блоку вважається нападом на всі країни альянсу. Як повідомили у прес-службі альянсу, 5-та стаття була задіяна на навчаннях Northern Coasts вперше.

«Великі морські навчання під керівництвом Німеччини покликані забезпечити високий рівень оперативної сумісності та продемонструвати бойову готовність і рішучість країн-учасниць стримувати агресію», — йдеться в прес-релізі НАТО.

Навчання Northern Coasts проходили з 11 по 22 вересня. В них було задіяно близько 3200 військовослужбовців, 30 кораблів та підводних човнів, до 15 літаків із 14 країн. У навчаннях брали участь зокрема Німеччина, Франція, США, Польща, Естонія, Латвія, Литва, Данія, Фінляндія, Бельгія, Канада, Швеція.