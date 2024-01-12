На Миколаївщині військовий застрелив командира 

У Миколаївські області військовослужбовець у званні старшини відкрив вогонь та застрелив з автомату заступника командира роти, а потім покінчив життя самогубством. Подія сталася ще 7 січня.

Про це пише “Суспільне”, “Укрінформ” з посиланням на керівника Миколаївської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону Андрія Кльопова.

” О 21:00 (7 січня) ми отримали інформацію, що військовослужбовець — старшина, застрелив зі своє штатної зброї АК-74 заступника командира роти. Орієнтовно, здійснивши шість пострілів, після чого здійснив самогубство”.

За його словами, правоохоронці виїхали на місце події та допитали свідків. Кримінальне провадження зареєстровано за статтею “Умисне вбивство”.

Начальник служби зв’язків з громадськістю 35 окремої бригади морської піхоти Сергій Козачинський повідомив, що інцидент стався в одному з їхніх підрозділів.

“Стався трагічний випадок, у результаті якого загинуло двоє військовослужбовців. Це сталося в одному з пунктів тимчасової дислокації на Миколаївщині”, — розповів він.

Повідомляється, що обидва мобілізовані військовослужбовці нещодавно приєдналися до підрозділу морської піхоти.

Вони перебували в тилу, один з них забезпечував всім необхідним особовий склад, інший виконував обов’язки морально-психологічного забезпечення.