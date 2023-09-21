Кримінал

На Миколаївщині судитимуть двох чоловіків, які згвалтували 17-річного хлопця

21 Вересня 2023 16:37
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миколаїв

У Миколаївській області судитимуть двох ґвалтівників неповнолітнього юнака.

Про це передає Миколаївська обласна прокуратура.

За інформацією слідства, двоє чоловіків, віком 24-х та 28-ми років, пиячили з 17-річним хлопцем. Під час застілля між ними та юнаком виник конфлікт. Зловмисники побили хлопця та обмежили його пересування.

Один із обвинувачених підбурив іншого на зґвалтування неповнолітнього. Після зґвалтування,  зловмисники продовжили катувати хлопця. Всі знущання один із зловмисників фіксував на мобільний телефон та в подальшому розповсюджував відео своїм знайомим, у тому числі неповнолітнім.

Коли саме стався інцидент, не уточнюється. Обидва зловмисники перебувають під вартою. Обвинувачельний акт щодо них прокуратура спрямувала до суду. Їх звинувачують у зґвалтуванні, катуванні та виготовленні й розповсюдженні відеопродукції порнографічного характеру.


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