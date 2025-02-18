На Львівщині затримали адвоката, який ошукав дружин військовослужбовців

На Львівщині адвокат ошукав двох дружин військовослужбовців. Одній він обіцяв допомогти з пошуком безвісти зниклого чоловіка, а іншій отриманням грошової допомоги у зв’язку із загибеллю.

Як повідомляє спецпрокуратура Західного регіону, зловмисник запевняв жінок, що має потрібні зв’язки та досвід, і виманив у них понад 1 млн грн.

Крім цього, підозрюваний мав намір отримати ще один мільйон у якості неіснуючого боргу за послуги, які він не планував надавати.

Після отримання частини коштів адвоката затримали. Йому оголосили підозру за шахрайство в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190 ККУ).

Суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою з правом внесення застави. Правоохоронці перевіряють його причетність до інших подібних схем.