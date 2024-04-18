Кримінал

На Львівщині засудили керівника навчально-тренувального центру з Харківщини, який ґвалтував 11-річного курсанта

18 Квітня 2024 19:58
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На Львівщині суд визнав винним керівника “Десантно-спортивного навчально-тренувального центру” з Чугуєва у розбещенні, сексуальному насильстві та зґвалтуванні 11-річного курсанта, а також виготовленні дитячої порнографії. 

Як йдеться у вироку, йому призначили довічне ув’язнення та сплату 500 тисяч гривень моральної шкоди.

У вироку не називається імені обвинуваченого, але, за даними Zaxid.net, йдеться про Миколу Ганжу, який керував громадською організацією «Десантно-спортивний навчально-тренувальний центр» у Чугуєві на Харківщині. У ньому діти проходили підготовку до майбутнього вступу у військово-морський ліцей.

У суді розповіли, що 11-річний хлопчик прийшов на навчання в Центр у 2021 році. За його словами, він відвідував заняття кілька разів на тиждень, бо цікавився навчанням у військово-морському ліцеї.

На початку повномасштабного вторгнення РФ хлопчик із мамою переїхали на Львівщину. Керівник приїздив і туди та зустрічався зі своїм учнем, щоб зґвалтувати його.

Втім, попри велику кількість доказів керівник свою провину в суді не визнав. Він ще може оскаржити вирок.


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