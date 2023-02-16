Кримінал

На Львівщині зафіксували три влучання в об’єкт критичної інфраструктури

16 Лютого 2023 09:48
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ракетний удар, Львів

З’явилися подробиці нічної ракетної атаки на Львівщину.

Голова ОДА Максим Козицький заявив, що три ракети влучили в об’єкт критичної інфраструктури.

“Єдине, що можу уточнити, це не об’єкт, від якого залежить подача електроенергії до Львівської області”, – заявив він.

На місці удару була пожежа, її оперативно загасили. Працівники підприємства перебували у укриттях, жертв та постраждалих немає.

На місці влучення утворилася вирва, на сусідній вулиці зруйнована стіна магазину, також без постраждалих.


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