На Львівщині зафіксували три влучання в об’єкт критичної інфраструктури

З’явилися подробиці нічної ракетної атаки на Львівщину.

Голова ОДА Максим Козицький заявив, що три ракети влучили в об’єкт критичної інфраструктури.

“Єдине, що можу уточнити, це не об’єкт, від якого залежить подача електроенергії до Львівської області”, – заявив він.

На місці удару була пожежа, її оперативно загасили. Працівники підприємства перебували у укриттях, жертв та постраждалих немає.

На місці влучення утворилася вирва, на сусідній вулиці зруйнована стіна магазину, також без постраждалих.