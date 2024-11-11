На Львівщині виявили випадки застосування паралізуючих препаратів у дитячому спецзакладі

Представники офісу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини оприлюднили результати моніторингової перевірки Великолюбінського навчально-реабілітаційного центру на Львівщині.

Про це пише Правда.Життя.

Діти та випускники інтернату раніше заявляли, що директор закладу вчиняв дії сексуального характеру стосовно вихованок, публічно принижував їх, погрожував побоями та примусовим відправленням до психіатричної лікарні за порушення дисципліни чи недотримання розпорядку.

Представниця з питань прав дитини Ірина Суслова під час брифінгу 11 листопада зазначила, що моніторингова група виявила серйозні порушення умов утримання та забезпечення прав дітей у закладі.

На момент перевірки у центрі перебувало 57 дітей: троє сиріт, 12 дітей із складними життєвими обставинами, 25 дітей без батьківського піклування та 17 дітей без визначеного статусу.

“Попри те, що це освітній заклад, підготовка дітей була на низькому рівні. Для якісного навчання дітей різних категорій потрібні індивідуальні програми, але їх не було. Недоліки в освіті стали очевидними під час спостереження за одним із занять для 6-8 класів,” – підкреслила Суслова.

Після перевірки представники омбудсмена рекомендували створити групу для визначення індивідуальних потреб кожної дитини. За словами Суслової, результати показали, що понад половина дітей не потребують особливих освітніх умов, що свідчить про штучне наповнення закладу.

“Це означає, що діти можуть отримати атестат спеціальної школи, що обмежує їхні можливості у виборі професії в майбутньому”, – сказала вона.

Перевірка також виявила факти фізичного та психологічного насильства. Один із вихованців, наприклад, заявив, що покарання побиттям палицею є для нього нормою, оскільки вважає, що порушення правил виправдовує застосування сили з боку керівництва.

“Це абсолютно неприпустимо. Діти мають право на захист і гідне ставлення,” – наголосила Суслова.

Також було виявлено випадки залякування дітей. За словами Суслової, дітей лякають психіатричною лікарнею, згадуючи про “вісьмірку” – дитяче відділення обласної психіатричної лікарні.

Моніторингова група отримала інформацію про введення дітям препаратів, які позбавляли їх здатності рухатися. “Ми помітили, що в особових справах цих дітей відсутні діагнози, які б виправдовували таке лікування. Це викликає серйозні сумніви щодо правомірності таких дій. Ми рекомендували Міністерству охорони здоров’я провести розслідування та вжити необхідних заходів,” – зауважила вона.

Умови утримання також викликали занепокоєння. Під час перевірки з’ясувалося, що дітям не видають зубні щітки, пасту чи туалетний папір. На запитання, чому так, адміністрація відповіла, що “діти його їдять”, тому не бачать сенсу в його видачі.

Пропускний режим у закладі теж виявився відсутнім: ворота центру завжди відчинені, і на територію може зайти будь-хто.