На Львівщині вилучили велику партію контрафактних електронних сигарет вартістю 11 млн грн

Детективи Територіального управління БЕБ у Львівській області викрили велику партію контрафактних електронних сигарет вартістю 11 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Слідство встановило, що група осіб організувала постачання електронних сигарет в пунктах пропуску Львівської та Волинської областей поза митним контролем. Підакцизна продукція потрапляла на територію України від постачальника, що знаходиться на території однієї з країн ЄС.

“Детективи БЕБ провели обшуки в транспортних засобах, складах та за адресами проживання фігурантів. Вилучено понад 17 тис. шт. електронних сигарет, рідини до них, пристрої для електронних випаровувачів тощо. Орієнтовна вартість вилучених підакцизних товарів становить понад 11 млн грн”, – йдеться у повідомленні.