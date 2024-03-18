Суспільство

На Львівщині викрили жінку, яка пропонувала чоловікам одружитись з нею за гроші, щоб виїхати за кордон

18 Березня 2024 20:46
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Львів, поліція, дпсу
На Львівщині правоохоронці викрили зловмисницю / ДПСУ

На Львівщині правоохоронці викрили зловмисницю, яка організувала незаконний “весільний” бізнес.

Про це повідомляють ДПСУ, НПУ, Львівська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

За даними слідства, 52-річна уродженка міста Самбір розмістила в одному із месенджерів  оголошення про допомогу військовозобов’язаним у безперешкодному перетині державного кордону під час війни та обіцяла влаштувати “законний” трансфер за кордон.

Встановлено, що вона підшукувала чоловіків призовного віку та за 10 тисяч доларів США пропонувала послуги із укладення фіктивного шлюбу, оскільки має інвалідність ІІ групи. Таким чином, новий “родич” міг супроводжувати жінку під час прикордонного контролю та потрапити до іншої країни. 

Затримали підозрювану під час отримання 5 тисяч доларів США завдатку. Решту суми вона мала отримати безпосередньо після перетину держкордону.

Наразі вирішується питання про обрання для неї міри запобіжного заходу, а також перевіряється причетність до злочину інших осіб.


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