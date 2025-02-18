Суспільство

На Львівщині утворилося 20-метрове провалля, є загроза для лінії електропередач
18 Лютого 2025 10:28
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Провалля біля Стебника / Фото: Суспільне Львів
Провалля біля Стебника / Фото: Суспільне Львів

У Стебнику на Львівщині утворилося нове провалля на території гірничо-хімічного підприємства “Полімінерал”. Попри те, що видобуток калійної руди на цьому місці не ведеться з минулого століття, під землею залишилися порожнечі, які й стали причиною зсуву.

Площу провалля оцінюють в 70 на 55 метрів, а глибина складає приблизно 20 метрів, повідомляє  Дрогобицька районна військової адміністрації.

Попереднє провалля в цьому ж районі утворилося у 2020 році. Місце небезпечне для людей, тому їх просять оминати цю територію. Загроза зсувів ґрунту також може торкнутися ліній електропередач і дорожнього руху.

Це вже третє подібне провалля, перше провалля сталося на території села Модричі 30 вересня 2017 року на відстані 300 метрів від автодороги Дрогобич-Трускавець.


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