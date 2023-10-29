На Львівщині побили “слугу народа” Миколу “Титана” Тищенка

У Львівській області невідомий чоловік напав та побив скандального народного депутата Миколу Тищенка, колишній представник фракції “Слуга Народу”.

Про це підтвердила Громадському речниця обласного управління Національної поліції Світлана Добровольська, повідомляє ТСН.

За її словами, Тищенко подав заяву у поліцію. Там додали, що розпочали досудове розслідування за статтею 125 (умисне легке тілесне ушкодження). Наразі правоохоронці встановлюють деталі нападу.

“Вчора (28 жовтня) близько 19:00 Микола Тищенко звернувся із заявою до поліції. За словами нардепа, напад стався у селищі Брюховичі. Невідомий чоловік ударив його кулаком у область шиї та погрожував фізичною розправою”, – повідомляють правоохоронні органи одному із видань.

Сам народний депутат про цей інцидент у соцмережах не повідомляв.