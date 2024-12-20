Кримінал

На Львівщині піймали ділка, який за гроші відправляв за кордон ухилянтів

20 Грудня 2024 16:34
ухилянти
Затримання переправника ухилянтів на Львівщині / Фото: Спецпрокуратура Західного регіону

У Львівській області затримали переправника, який допомагав ухилянтам виїхати до Польщі. За свої послуги 38-річний волинянин просив значну суму в євро та доларах. Тепер затриманому загрожує до дев’яти років тюрми.

Про це повідомила пресслужба Спецпрокуратури Західного регіону.

За даними слідства, підозрюваний підшукував клієнтів через один із месенджерів та за певну суму обіцяв допомогти легально виїхати до Польщі через пункт пропуску на Львівщині. Такі послуги волинянин оцінив у 15 тисяч євро та дві тисячі доларів з кожного втікача.

“Переправник отримував від військовозобов’язаних необхідні документи, а згодом забезпечував внесення про них відомостей до системи “Шлях”. На підставі цього вони могли безперешкодно покинути країну під час війни у якості водіїв вантажних перевезень”, – уточнили в спецпрокуратурі.

Під час одержання грошей ділка затримали. Наразі йому обрано запобіжний захід тримання під вартою із правом внесення застави. Перевіряється причетність до злочину інших осіб.

Чоловіку повідомлено про підозру за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 332 КК України).

Санкція статті передбачає до дев’яти років ув’язнення.

На Львівщині затримали підозрюваного у переправленні ухилянтів за кордон / Фото: Спецпрокуратура Західного регіону

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