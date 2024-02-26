На Львівщині двоє депутатів міськради вимагали в підприємця $30 тисяч хабаря

У Львівській області правоохоронці викрили двох депутатів однієї з міських рад, які організували корупційну схему. Вони вимагали від керівника підприємства 30 тисяч доларів хабаря за розвʼязання «земельного питання».

Про це повідомила Служба безпеки України, обласна поліція та Спеціалізована прокуратура у сфері оборони.

Один з депутатів є очільником Комісії з питань земельних відносин і архітектури, а також чинним військовослужбовцем, інший — членом Комісії з економічних питань, фінансів та бюджету органу місцевого самоврядування.

За хабар у 30 тисяч доларів фігуранти гарантували керівнику одного з підприємств погодити на профільній комісії документацію щодо продовження довготривалої оренди земельної ділянки площею 1,5 га у Львівському районі.

Також вони зобов’язувались не створювати штучних перешкод здійсненні господарської діяльності.

Депутатів затримали 21 лютого після того, як вони одержали частину хабаря у сумі 15 тисяч доларів.

Їм оголосили підозру за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України — прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Санкція статті передбачає до 12 років увʼязнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Депутатам вже обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у розмірі понад 600 тисяч грн кожному.

Слідство триває для з’ясування усіх обставин та встановлення й інших учасників схеми.