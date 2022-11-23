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На Луганщині ЗСУ знищили склад боєприпасів разом з ворогами

23 Листопада 2022 19:10
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зсу, генштаб

На тимчасово зайнятій території Луганської області окупанти продовжують примусове переселення українських жителів. Під приводом контрдиверсійних дій загарбники протягом минулого тижня вивезли з населених пунктів Денежникове та Штормове Луганської області близько 20 місцевих фермерів.

Про це повідомляють у Генштабі.

У Генштабі також підтверджують ураження нашими героями живої сили та військової техніки противника. В Луганській області знищено склад боєприпасів, близько 50 окупантів ліквідовано та до 50 – поранено. В Запорізькій області втрати ворога склали до 15 осіб вбитими та до 20 – пораненими.

До лікарень міста Горлівка протягом останніх днів доставлено понад 30 важкопоранених росіян з північно-західної околиці міста.

Наша авіація протягом поточної доби завдала 4 удари: 3 – по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та 1 – по позиції зенітного ракетного комплексу. Воїни ракетних військ і артилерії, в той же час, уразили район зосередження особового складу та ОВТ ворога і позицію ЗРК окупантів.


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