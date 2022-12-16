На Луганщині підпілля знищило базу окупантів та шістьох офіцерів

У Луганській області з допомогою підпілля знищили базу окупантів: загинули близько 20 загарбників, серед яких 6 офіцерів.

Відповідно до наявних даних, близько 20 окупантів загинули, з них шість офіцерів. Також знищено 8 одиниць техніки, ще кілька десятків особового складу були доставлені до шпиталю з пораненням різної важкості, повідомляє УП.

У базу розташування ворога влучили 13 грудня. У ЦНС підкреслили, що операція стала можлива завдяки підпіллю, яке допомогло скорегувати удар.

Раніше завдяки інформації від українського підпілля точковим ударом було знищено особовий склад ворога у Горлівці – тоді ліквідували понад 100 окупантів та техніку.