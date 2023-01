На Луганщині йдуть бої за контроль над ключовим маршрутом постачання північної ділянки фронту

Протягом останніх п’яти днів російські та українські війська, ймовірно, ведуть бої за контроль над трасою Р66 на північ від містечка Кремінна у Луганській області, яке контролює Росія. Про це йдеться у щоденному звіті британської розвідки.

Траса P66 є ключовим маршрутом постачання північної ділянки російського Донбаського фронту з Білгородської області Росії.

“З жовтня українська артилерія перешкоджає її використанню, але якби Україна змогла взяти маршрут під контроль, це, швидше за все, ще більше підірвало б російську оборону Кремінної”, – йдеться у звіті.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 02 January 2023



