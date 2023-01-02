Політика

На Луганщині йдуть бої за контроль над ключовим маршрутом постачання північної ділянки фронту

2 Січня 2023 08:38
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розвідка британії

Протягом останніх п’яти днів російські та українські війська, ймовірно, ведуть бої за контроль над трасою Р66 на північ від містечка Кремінна у Луганській області, яке контролює Росія. Про це йдеться у щоденному звіті британської розвідки.

Траса P66 є ключовим маршрутом постачання північної ділянки російського Донбаського фронту з Білгородської області Росії.

“З жовтня українська артилерія перешкоджає її використанню, але якби Україна змогла взяти маршрут під контроль, це, швидше за все, ще більше підірвало б російську оборону Кремінної”, – йдеться у звіті.


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