На лікування в Росію окупанти відправляють виключно офіцерів – Генштаб

Противник продовжує зазнавати великих втрат, які всіма способами намагається приховати.

Про це повідомляють в Генштабі ЗСУ.

Зокрема, командування окупантів встановило новий порядок лікування поранених російських військовослужбовців, згідно якого евакуації до рф підлягають виключно офіцери.

Сержантський та рядовий склад, незалежно від важкості та складності поранення, підлягає лікуванню на тимчасово захоплених територіях України.

Для забезпечення виконання цього рішення загарбники збільшують кількість ліжкомісць у місцях, які використовуються ними у якості військових шпиталів.