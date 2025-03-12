Кримінал

На Київщині затримали учасника міжнародного наркоугруповання, якого розшукував Інтерпол
12 Березня 2025 14:11
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У Київській області затримали учасника міжнародного наркоугруповання / Фото: Нацполіція
У Київській області затримали учасника міжнародного наркоугруповання / Фото: Нацполіція

У Київській області затримали учасника міжнародної злочинної групи, якого розшукував Інтерпол за причетність до масштабної торгівлі наркотиками. Зловмисник переховувався в Україні, щоб уникнути відповідальності.

Про це повідомили в Нацполіції.

Зловмисник був учасником організованого злочинного угруповання, яке займалося постачанням героїну та кокаїну в особливо великих розмірах через країни Близького Сходу до Західної Європи. Українські правоохоронці встановили місцеперебування підозрюваного і затримали його.

Затримання підозрюваного в наркоторговлі / Фото: Нацполіція

Затриманий є громадянином однієї з країн Західної Азії. Аби уникнути кримінальної відповідальності, він прибув в Україну, де сподівався сховатися від правосуддя.

До екстрадиції затриманий перебуватиме під вартою.


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