На Київщині затримали учасника міжнародного наркоугруповання, якого розшукував Інтерпол

У Київській області затримали учасника міжнародної злочинної групи, якого розшукував Інтерпол за причетність до масштабної торгівлі наркотиками. Зловмисник переховувався в Україні, щоб уникнути відповідальності.

Про це повідомили в Нацполіції.

Зловмисник був учасником організованого злочинного угруповання, яке займалося постачанням героїну та кокаїну в особливо великих розмірах через країни Близького Сходу до Західної Європи. Українські правоохоронці встановили місцеперебування підозрюваного і затримали його.

Затримання підозрюваного в наркоторговлі / Фото: Нацполіція

Затриманий є громадянином однієї з країн Західної Азії. Аби уникнути кримінальної відповідальності, він прибув в Україну, де сподівався сховатися від правосуддя.

До екстрадиції затриманий перебуватиме під вартою.