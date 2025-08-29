На Київщині викрили масштабні розкрадання на сотні мільйонів: підозри отримали 42 особи

Прокуратура повідомила про підозру 42 особам у Київській області, серед яких депутати, посадовці, керівники державних і комунальних установ та підрядних організацій. Загальна сума завданих збитків перевищує 468 мільйонів гривень, а неправомірна вигода становила понад 176 тисяч гривень.
Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
За зловживання владою і службовим становищем підозру повідомлено:
- одному з керівників ДСП “ЧАЕС”, який безпідставно нараховував премії собі і іншим працівникам, що завдало збитків у 5,2 млн гривень;
- начальнику одного з управлінь виконавчого комітету Броварської міської ради та директору приватної компанії — підозрюються у зловживанні службовим становищем та підробленні звітів про вартість земельних ділянок під час їх продажу. Збитки — 1,5 млн гривень;
- директору державного підприємства інституту НААН у зловживанні службовим становищем для відчуження службової квартири. Збитки на суму понад 1 млн гривень;
- директору, головному бухгалтеру, завідувачу інсультним відділенням та медичному директору однієї з Обухівських лікарень — у щомісячних звітах зазначали дані про надання послуг за програмою фінансування від НСЗУ, які в реальності не надавались. Збитки державному бюджету на понад 6,2 млн гривень;
- заступнику начальника Гостомельської селищної військової адміністрації, начальнику відділу та ексначальнику відділу Гостомельської СВА, члену комісії за фактами зловживання службовим становищем під час виділення компенсації за знищене внаслідок бойових дій житло, а експерту — за сприяння у цьому злочині. Обʼєкт, по якому погодили виплату компенсації, не тільки не був зруйнований, а ще й не підпадав під дію програми з компенсації, оскільки є нежитловим. Сума збитків — понад 7,8 млн гривень;
- головному бухгалтеру державної установи — зловживання службовим становищем при закупівлях спричинило збитки у сумі понад 2,2 млн гривень;
- головному лікарю (на момент злочину — заступник головного лікаря) державної установи — зловживання під час закупівель: переможцем тендеру на поставку фармацевтичної продукції визначав “потрібну” компанію, яка поставляла товар за завищеними цінами. Збитки на понад 1,2 млн гривень;
- державному кадастровому реєстратору ГУ Держгеокадастр у Київській області — зловживаючи службовим становищем, вніс неправомірні зміни до поземельних книг щодо координат меж земельних ділянок, чим спричинив збитки в сумі понад 1,1 млн гривень;
- колишному начальнику ГУ ДСНС у Київській області, який зловживаючи службовим становищем вніс неправдиві відомості до актів виконаних робіт з будівництва пожежного депо, що призвело до розтрати бюджетних коштів у сумі понад 3,6 млн гривень.
Загальні збитки — понад 468 млн гривень. Ще 176 тисяч гривень — неправомірна вигода.