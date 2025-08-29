На Київщині викрили масштабні розкрадання на сотні мільйонів: підозри отримали 42 особи

Прокуратура повідомила про підозру 42 особам у Київській області, серед яких депутати, посадовці, керівники державних і комунальних установ та підрядних організацій. Загальна сума завданих збитків перевищує 468 мільйонів гривень, а неправомірна вигода становила понад 176 тисяч гривень.