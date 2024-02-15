Суспільство

На Київщині внаслідок ворожого ракетного обстрілу пошкоджені житлові будинки

15 Лютого 2024 09:53
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київ, ракетні обстріли
Крилата ракета / mil.in.ua

Внаслідок російського обстрілу Київщини зранку 15 лютого пошкоджені кілька житлових будинків. За попередньою інформацією, люди не постраждали.

Про це написав у Telegram начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

Як відомо, станом на 8:00 падіння уламків російських ракет зафіксовані в двох населених пунктах одного з районів області. 

Також, пошкоджено 7 приватних будинків, кілька господарських споруд та автомобіль. У будинках вибиті вікна, пошкоджені фасади та дахи. Інформації про жертв та потерпілих не надходило.

“Обласна адміністрація спільно з громадами надасть всю необхідну допомогу мешканцям пошкоджених осель”, — запевнив Руслан Кравченко.

Він також повідомив, що оперативні групи продовжують працювати на місцях для виявлення та фіксації наслідків обстрілу.


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