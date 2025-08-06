На Київщині в ДТП загинув мотоцикліст

У місті Біла Церква Київської області не розминулися мотоцикл Honda та мікроавтобус “Газель”. Від отриманих травм байкер загинув на місці.

Про це повідомили в ГУНП в Київській області.

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За попередніми даними, 53-річний водій мікроавтобуса виконував маневр повороту на нерегульованому перехресті та не надав переваги в русі мотоциклісту.

“Унаслідок аварії 31-річний кермувальник байка загинув на місці події”, — йдеться в повідомленні.

Відкрито кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого — ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.