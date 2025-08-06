        Кримінал

        На Київщині в ДТП загинув мотоцикліст

        Галина Шподарева
        6 Серпня 2025 16:04
        читать на русском →
        Місце зіткнення мото та мікроавтобусі в Білій Церкві / Фото: Поліція Київщини
        Місце зіткнення мото та мікроавтобусі в Білій Церкві / Фото: Поліція Київщини

        У місті Біла Церква Київської області не розминулися мотоцикл Honda та мікроавтобус “Газель”. Від отриманих травм байкер загинув на місці.

        Про це повідомили в ГУНП в Київській області.

        Реклама

        За попередніми даними, 53-річний водій мікроавтобуса виконував маневр повороту на нерегульованому перехресті та не надав переваги в русі мотоциклісту.

        “Унаслідок аварії 31-річний кермувальник байка загинув на місці події”, — йдеться в повідомленні.

        Відкрито кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого — ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

        Пошкоджена після зіткнення з мото “Газель” / Фото: Поліція Київщини

        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини