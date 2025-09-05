На Київщині рятувальники знешкодили бойову частину російської ракети Х-101

У Київській області сапери знешкодили бойову частину російської ракети Х-101.

Як повідомляє ДСНС, уламки знайшли у полі в Білоцерківському районі.

“Офіцер-рятувальник Медвинської територіальної громади під час обстеження встановив, що знайдені уламки належать ракеті типу Х-101 та зафіксував наявність бойової частини”, – йдеться у повідомленні.

Сапери вилучили та знешкодили небезпечний предмет.

“Закликаємо кожного бути уважним та обережним. У разі виявлення підозрілих предметів категорично забороняється торкатися їх або переміщати. Про небезпечні знахідки негайно повідомляйте за номерами 101 або 102”, ‒ додали у ДСНС.