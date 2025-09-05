        Суспільство

        На Київщині рятувальники знешкодили бойову частину російської ракети Х-101

        Федір Олексієв
        5 Вересня 2025 11:16
        читать на русском →

        У Київській області сапери знешкодили бойову частину російської ракети Х-101.

        Як повідомляє ДСНС, уламки знайшли у полі в Білоцерківському районі. 

        Реклама
        Реклама

        “Офіцер-рятувальник Медвинської територіальної громади під час обстеження встановив, що знайдені уламки належать ракеті типу Х-101 та зафіксував наявність бойової частини”, – йдеться у повідомленні.

        Сапери вилучили та знешкодили небезпечний предмет.

        “Закликаємо кожного бути уважним та обережним. У разі виявлення підозрілих предметів категорично забороняється торкатися їх або переміщати. Про небезпечні знахідки негайно повідомляйте за номерами 101 або 102”, ‒ додали у ДСНС.

        Київській області рятувальники знешкодили уламки ракети з бойовою частиною / Фото: ДСНС

        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини