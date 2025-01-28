На Київщині російські дрони знищили музей ретро-автомобілів (фото)

Унаслідок ворожої атаки БпЛА 28 січня на Київщині уламками збитого безпілотника було пошкоджено приміщення, в якому був розташований музей ретро-автомобілів.
Про це повідомив начальник Київської ОВА Микола Калашник.
Працівники ДСНС загасили пожежу на площі 600 кв. м. Попередньо, в ангарі знищено дев’ять транспортних засобів та 27 пошкоджено.
Також наслідки атаки фіксуються ще в трьох районах Київської області, де пошкоджено два приватні будинки, три нежитлові приміщення та три автомобілі.
Постраждалих немає. Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не зафіксовано.