Суспільство

На Київщині російські дрони знищили музей ретро-автомобілів (фото)
28 Січня 2025 08:59
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На Київщині російські БпЛА поцілили в музей ретро-автомобілів / Фото: Микола Калашник
На Київщині російські БпЛА поцілили в музей ретро-автомобілів / Фото: Микола Калашник

Унаслідок ворожої атаки БпЛА 28 січня на Київщині уламками збитого безпілотника було пошкоджено приміщення, в якому був розташований музей ретро-автомобілів.

Про це повідомив начальник Київської ОВА Микола Калашник.

Працівники ДСНС загасили пожежу на площі 600 кв. м. Попередньо, в ангарі знищено дев’ять транспортних засобів та 27 пошкоджено.

Також наслідки атаки фіксуються ще в трьох районах Київської області, де пошкоджено два приватні будинки, три нежитлові приміщення та три автомобілі.

Постраждалих немає. Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не зафіксовано.

Наслідки атаки дронів на Київщину 28 січня / Фото: Микола Калашник

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